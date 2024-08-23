Нарендра Моди в Киеве: что это было и зачем?

Все мировые СМИ пестрят заголовками: Моди и Зеленский встретились в Киеве. Накануне дня независимости премьер-министр Индии Нарендра Моди на несколько часов заглянул в украинскую столицу для встречи с хозяином Банковой.
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