Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Нарендра Моди в Киеве: что это было и зачем?

Нарендра Моди в Киеве: что это было и зачем?

Все мировые СМИ пестрят заголовками: Моди и Зеленский встретились в Киеве. Накануне дня независимости премьер-министр Индии Нарендра Моди на несколько часов заглянул в украинскую столицу для встречи с хозяином Банковой.

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