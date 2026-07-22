Движение в районе Садовнической набережной будет ограничиваться с 23 по 24 июля

Движение транспорта на участках Садовнической набережной и Садовнического переулка будет ограничиваться 23 и 24 июля из-за киносъемок, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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