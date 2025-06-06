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Мерц ответил на критику Маска словами «Германии не нужны лекции»

Мерц ответил на критику Маска словами «Германии не нужны лекции»

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в телеканала Fox News отверг критику со стороны американского миллиардера Илона Маска, а также вашингтонской администрации относительно ситуации в ФРГ и заявил, что его стране не нужны лекции.

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