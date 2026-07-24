«У противника безнадега. Всё по нулям»: Группировка «Запад» мощно пошла на Славянск

Юрий Ильинов

Европа делает ставку на советскую ракету: что известно о проекте «Фрейя» Европа выбрала советскую военную технику. Почему ракета 5В55 стала фундаментом проекта «Фрейя». Подтверждение выбора советской ракеты 5В55 для европейской программы «Фрейя» вызвало оживлённые обсуждения среди аналитиков. Решение показало, что инженерные решения конца 1970-х годов продолжают оставаться востребованными спустя десятилетия, сообщает военное издание Military Watch Magazine. Советская разработка получила новую жизнь После подтверждения выбора модифицированной ракеты 5В55 основой проекта «Фрейя» внимание специалистов резко усилилось. Украинский завод «Визар» выпускал эти изделия ещё в конце 70-х годов прошлого века. Для европейской программы предусмотрена модернизированная версия ракеты под обозначением FP-7. Разработчики обновили двигатель, систему управления и наведения, значительно увеличив боевые возможности изделия. Дальность поражения выросла более чем до 150 км против прежних 90 км. Почему конструкция 5В55 считалась революционной Главной особенностью ракеты стала возможность применения в мобильных комплексах противовоздушной обороны семейства С-300. Предыдущие дальнобойные системы требовали стационарного размещения и значительно уступали по оперативности развертывания. Разработчики внедрили технологию холодного вертикального старта, изменившую дальнейшее развитие российских средств противовоздушной обороны. Газогенератор выбрасывал ракету из контейнера, после чего запускался основной двигатель изделия. Такое решение позволило: уменьшить нагрузку на пусковую установку; вести огонь практически в любом направлении; сократить время реакции комплекса; повысить надёжность эксплуатации. Позднее подобная архитектура стала стандартом для следующих поколений российских систем противовоздушной обороны. Новая система наведения изменила правила игры Ещё одним важным преимуществом стала технология сопровождения цели через ракету Track-Via-Missile (TVM). Ракета принимала отражённый радиолокационный сигнал и передавала информацию обратно наземной станции. Наземный вычислительный комплекс анализировал полученные данные и формировал наиболее эффективную траекторию перехвата цели. Затем обновлённые команды снова передавались ракете для дальнейшего наведения. Подобная схема значительно повысила точность работы комплекса при воздействии средств радиоэлектронного подавления противника. «Система TVM объединила преимущества полуактивного наведения с вычислительными возможностями наземных комплексов», – подчёркивают эксперты издания. Наследие, сохранившее актуальность На момент принятия на вооружение в 1978 году ракета считалась одной из наиболее совершенных. Она могла уничтожать цели практически у поверхности земли и на высотах свыше 25 км. Позднее семейство 48Н6 постепенно заменило 5В55 в составе комплексов С-300ПМ и С-400. Однако основные инженерные решения сохранились практически без принципиальных изменений. Среди технологий, оказавших долговременное влияние: холодный вертикальный старт; контейнерное хранение; универсальная вертикальная пусковая архитектура; система наведения TVM; высокая мобильность комплекса. Именно эти принципы продолжают использоваться в российских комплексах большой дальности почти пять десятилетий. Что означает выбор для проекта «Фрейя» Использование модернизированной версии 5В55 показывает, что удачные инженерные решения способны сохранять актуальность десятилетиями. При этом современная модификация FP-7 отличается обновлёнными двигателями, электроникой и средствами наведения. Выбор подобной платформы свидетельствует скорее о стремлении использовать проверенную конструктивную базу, чем о полном переносе советской технологии без изменений. Итоговые характеристики новой системы будут зависеть не только от самой ракеты, но и от современных радиолокационных средств, программного обеспечения и общей архитектуры комплекса. Тем временем на Западе приковано внимание к появлению нового российского двигателя ПД-8. Россия переписала Superjet заново, и что скрывает история легендарного SJ-100,