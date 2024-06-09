Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: BMW показала 1 Series нового поколения, АвтоВАЗ представил Lada Iskra, Rivian выпустил новый внедорожник R1S и пикап R1T, АвтоВАЗ сделал новый электромобиль на базе Lada Niva Travel, а Volkswagen ID.