Конкуренция на рынке не спасла исландцев от роста цена на электроэнергию

Рост цен на электроэнергию за прошедший год в четыре раза превышает общий уровень увеличения цен, заявил председатель Ассоциации потребителей Исландии Бреки Карлссон, 31 марта сообщает национальная организация общественного вещания Исландии RÚV.
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