Какой чай помог Марго Робби приблизиться к идеальному образу Барби Алёна Юрьева Для того чтобы воплотить идеальный образ Барби в своем культовом фильме, Марго Робби пришлось не только стать мастером в искусстве перевоплощения, но и придерживаться строгого ухода за собой.