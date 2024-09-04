Какой чай помог Марго Робби приблизиться к идеальному образу Барби Алёна Юрьева Для того чтобы воплотить идеальный образ Барби в своем культовом фильме, Марго Робби пришлось не только стать мастером в искусстве перевоплощения, но и придерживаться строгого ухода за собой.
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