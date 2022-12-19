Журналист RT Придыбайло выразил надежду, что спецоперация завершится успешно

Сотрудник RT Константин Придыбайло стал героем нового выпуска ФАН «Откровенно. Журналисты». В ходе беседы он рассказал о деталях российско-украинских переговоров в Турции, а также выразил надежду на успешное завершение специальной военной операции.
Сотрудник RT Константин Придыбайло стал героем нового выпуска ФАН «Откровенно. Журналисты». В ходе беседы он рассказал о деталях российско-украинских переговоров в Турции, а также выразил надежду на успешное завершение специальной военной операции.
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