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Журналист RT Придыбайло выразил надежду, что спецоперация завершится успешно

Журналист RT Придыбайло выразил надежду, что спецоперация завершится успешно

Сотрудник RT Константин Придыбайло стал героем нового выпуска ФАН «Откровенно. Журналисты». В ходе беседы он рассказал о деталях российско-украинских переговоров в Турции, а также выразил надежду на успешное завершение специальной военной операции.

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