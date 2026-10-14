Рейтинг: самые устойчивые экономики мира в сфере международной торговли в 2026 году / © Visual Capitalist Индекс STI призван стимулировать содержательную дискуссию о взаимосвязи мировой торговли, устойчивого развития и устойчивости к внешним потрясениям.
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