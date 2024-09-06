😱 Жители села Кормовое Первомайского района показывают последствия ночного потопа Жителям приходилось спасать своих животных, которые жили на территории.
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😱 Жители села Кормовое Первомайского района показывают последствия ночного потопа Жителям приходилось спасать своих животных, которые жили на территории.