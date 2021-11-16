Катарина Гербольдт: «Сборные могли бы продавать спортсменов. Почему бы не открыть трансферный рынок, озвучивать суммы, за которые федерация готова отпустить их»

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о спортсменах, решивших выступать за другие страны. «Я всегда за то, чтобы давать возможности спортсмену реализовать себя.

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