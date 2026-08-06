Блумберг: ИИ Meta взломал системы во время кибериспытаний

Модель Muse Spark компании Meta* взломала системы сервиса из-за ошибки в тестовой среде. Компания расследует инцидент, который произошел во время испытаний кибербезопасности, и обещает выпустить детальный отчет позже.
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