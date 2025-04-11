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The Times: Келлог предложил разделить Украину как послевоенный Берлин

Спецпосланник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Кит Келлог выступил с инициативой, согласно которой Украину следует «разделить как послевоенный Берлин», утверждается в публикации британского издания The Times.

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