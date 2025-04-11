The Times: Келлог предложил разделить Украину как послевоенный Берлин

Спецпосланник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Кит Келлог выступил с инициативой, согласно которой Украину следует «разделить как послевоенный Берлин», утверждается в публикации британского издания The Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии