В Казани сотрудники полиции изъяли 100 свертков с запрещенными веществами

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г.Казани в ходе проверки оперативной информации в Приволжском районе задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в распространении наркотиков бесконтактным способом.
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