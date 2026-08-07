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В Казани сотрудники полиции изъяли 100 свертков с запрещенными веществами

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г.Казани в ходе проверки оперативной информации в Приволжском районе задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в распространении наркотиков бесконтактным способом.

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