Платформа Google Android Auto научилась предсказывать оставшийся запас хода для эле...

Платформа Google Android Auto научилась предсказывать оставшийся запас хода для электромобилейПри эксплуатации машин на электротяге одним из важнейших параметров является запас хода до следующей зарядки, поэтому компания Google на выставке CES 2024 объявила о внедрении соответствующих алгоритмов в новую версию программной платформы Android Auto.