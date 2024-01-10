НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Платформа Google Android Auto научилась предсказывать оставшийся запас хода для эле...

Платформа Google Android Auto научилась предсказывать оставшийся запас хода для эле...

Платформа Google Android Auto научилась предсказывать оставшийся запас хода для электромобилейПри эксплуатации машин на электротяге одним из важнейших параметров является запас хода до следующей зарядки, поэтому компания Google на выставке CES 2024 объявила о внедрении соответствующих алгоритмов в новую версию программной платформы Android Auto.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх