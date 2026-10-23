Фото: Unsplash Покупка нового премиального электромобиля из салона считается самым быстрым способ потерять деньги за короткий срок из-за последующего падения цены.
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