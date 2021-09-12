smi.today

1 602 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    В чем проблема? Что, в у нас мало чехов и хохлив? Аоестовать по паре, подбросив наркоту, враз поумнеют. А из России п...Участник событий ...
  • Александр Пятнистый
    В чем проблема? Что, в у нас мало чехов и хохлив? Аоестовать по паре, подбросив наркоту, враз поумнеют. А из России п...Участник событий ...
  • Николай Краснопольский
    А погибшие в Донбассе и Одессе от рук "СВОИХ" тебя говнюк не задели!!!Единственный сын ...

Транспортная прокуратура организовала проверку после аварийной посадки самолета в Казани

Транспортная прокуратура организовала проверку после аварийной посадки самолета в Казани

В Татарской транспортной прокуратуре проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с аварийной посадкой воздушного судна Боинг-737 авиакомпании «Победа», совершавшего рейс 547 сообщением Санкт-Петербург — Казань.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх