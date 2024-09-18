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Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Кругом айзерыНовый ресторан Эм...
  • катя Подвойская (-)
    этому мастеру в психушке место, а не кафе разрисовывать всякой херн.......... Это он что так видит русский мир???????...На улице Белинско...
  • lady lyudmila
    Вот пусть там и развивается.Эмин Агаларов при...

Яркое завершение лета – «Большая регата» Department 57

Яркое завершение лета – «Большая регата» Department 57

«Большая регата» клуба Department 57 – яркое завершение великолепного лета 2024 и новая ежегодная традиция! 27 августа Department Group в лице легендарного флагманского проекта Department 57 решили подытожить солнечный сезон и организовали «Большую регату», которая дала шанс любимым гостям клуба, самым бесстрашным представителям городского коммьюнити и инфлюенсерам испытать себя в роли яхтсменов.

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