Яркое завершение лета – «Большая регата» Department 57

«Большая регата» клуба Department 57 – яркое завершение великолепного лета 2024 и новая ежегодная традиция! 27 августа Department Group в лице легендарного флагманского проекта Department 57 решили подытожить солнечный сезон и организовали «Большую регату», которая дала шанс любимым гостям клуба, самым бесстрашным представителям городского коммьюнити и инфлюенсерам испытать себя в роли яхтсменов.