19 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

В 10:00 от здания ФКУ «Уралуправтодор» (Луначарского, 203) начнут объезд объектов дорожного сервиса на федеральной автодороге Р-242 Пермь – Екатеринбург специалисты Уралуправтодора, министерства инвестиций и.
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