К 35-летию сепаратистского Пленума ЦК КПСС, расчленявшего СССР

Исполнилось 35 лет со времени проведения пленума ЦК КПСС, проходившего 19–20 сентября 1989. Данное событие нуждается в осмысление и в выводах, так как оно сыграло весьма значительную роль в процессе демонтажа СССР.
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