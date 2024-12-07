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Огромная угроза экосистеме. Эксперт раскрыл главную экологическую проблему

Огромная угроза экосистеме. Эксперт раскрыл главную экологическую проблему

Авторы нового исследования считают, что деградация земель расширяется во всем мире со скоростью миллион квадратных километров ежегодно, что подрывает усилия, нацеленные на стабилизацию климата, защиту природы и обеспечение устойчивого продовольственного снабжения.

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