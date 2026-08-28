Взвешивание перед UFC Shanghai: Сун тяжелее Нурмагомедова, Кюиленг и Асакура показали одинаковый вес

В Шанхае прошла церемония официального взвешивания перед турниром UFC Fight Night 286. Результаты: Умар Нурмагомедов (61,46 кг) – Сун Ядун (61,68 кг); Ян Сяонань (52,38 кг) – Денисе Гомес (52,16 кг); Аори Кюиленг (61,46 кг) – Кай Асакура (61,46 кг); Алекс Перес (57,15 кг) – Су Мудаэржи (56,69 кг); Билал Хасан (56,47 кг) – Нилсон Рохас (56,47 кг).
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