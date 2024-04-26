Европарламент признал российского лидера Владимира Путина нелегитимным

Европейский парламент принял резолюцию, призывающую страны-члены ЕС и международное сообщество не признавать результаты российских выборов легитимными, сообщил 25 апреля в Telegram украинский депутат Алексей Гончаренко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии