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5 Best American Horror Story Villains, Ranked

5 Best American Horror Story Villains, Ranked

"American Horror Story" has introduced viewers to some truly memorable villains over the years. We've narrowed down and ranked the cream of the crop.

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