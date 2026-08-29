5 Best American Horror Story Villains, Ranked

"American Horror Story" has introduced viewers to some truly memorable villains over the years. We've narrowed down and ranked the cream of the crop.
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