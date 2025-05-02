Деструктивные силы не оставляют попыток поссорить Астану и Бишкек с Москвой

Какие только грязь и гнусная ложь не заливаются в медийное пространство, дабы вбить клин между Казахстаном и Россией накануне (дружественного и обещающего быть конструктивным, ведь соберутся руководители порядка 20 государств) визита Касым-Жомарта Токаева 9 мая в Москву на парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.