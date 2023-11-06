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MW: российские Су-57 получили возможность атаковать Гуам и Гавайские острова

MW: российские Су-57 получили возможность атаковать Гуам и Гавайские острова

Россия оснастила многоцелевые истребители Су-57 крылатыми ракетами дальнего радиуса действия. По мнению издания Military Watch, это дает возможности российской стороне наносить удары по американским базам на Гуаме и Гавайских островах.

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