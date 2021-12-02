Премьер Японии назвал проблему мирного договора с РФ борьбой со временем

Проблему мирного договора с Россией не надо передавать следующим поколениям. Такое заявление 1 декабря озвучил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с мэром города Немуро (префектура Хоккайдо) и другими руководителями муниципалитетов этого региона.
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