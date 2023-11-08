9 секретов долголетия жителей «голубых зон»

Принято считать, что до 100 лет и дальше помогают дожить особое питание и спорт. Это, конечно, так, они действительно играют немалую роль, но есть ещё 6 правил, которые важны точно так же, но о них часто забывают.
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