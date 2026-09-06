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Какая обсадная труба для скважины лучше — пластиковая или стальная

Какая обсадная труба для скважины лучше — пластиковая или стальная

Скважина на воду на собственном участке является надежным и долговечным источником воды для дома. Чтобы предотвратить обрушение стенок и попадание породного осадка как во время бурения, так и в процессе эксплуатации, необходимо установить обсадную колонну.

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