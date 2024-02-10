Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 810 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Торгаши и спекулянты всегда будут жить только выгодой ...🥸Путин отменил виз...
  • владимир рябченко
    рабов не жалко...?Врачи рассказали,...
  • Silver Kont
    А урод хуйснуллин ратует за завоз новых орд черножопых тварей, которые толком не работают, а сидят на шее у россиян..Врачи рассказали,...

"В скорые грузили 15-20 мешков": Тела наёмников вывозили тайно после удара русских по Змиёву

"В скорые грузили 15-20 мешков": Тела наёмников вывозили тайно после удара русских по Змиёву

По данным источника, русские ночью нанесли удар по Змиёву в Харьковской области. Тела грузили мешками Как сообщает телеграм-канал "Военная хроника", минувшей ночью был нанесён удар по расположению ВСУ с иностранцами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вик Норд
Отчего ж,жалко...,что мало!
Ответить
13 час.
Сергей Догадин
Не делай добра,не получишь зла.
Ответить
13 час.
Валерий Фоменков
Смерть укро-американским фашистам и холуйным шавочкам, которые им подтявкивают!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх