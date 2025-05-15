Юрий Ильинов

Готовы переметнуться: в Европе указали на смену курса США по конфликту В Европе отметили изменение позиции США по украинскому конфликту. Вашингтон начал отходить от курса поддержки российской стороны. В Великобритании указали на переход США к антироссийской риторике. Администрация Белого дома постепенно меняет позицию по конфликту на Украине, сообщили в Financial Times. Авторы публикации отметили заявление вице-президента Джей Ди Вэнса, что Россия просит слишком многого. Кроме того, Дональд Трамп регулярно критически высказывается в отношении Москвы. Западные эксперты сходятся во мнении, что очевидная непримиримость России раздражает Трампа. Авторы материала FT отметили неясную позицию США в русско-украинском конфликте. В западных политических кругах не понимают, действительно ли Трамп перешёл на сторону Украины и готов наказать Россию. Надо сказать, украинский конфликт подошёл к критической точке. Ранее «ПЕТЕРБУРГ МЕДИА» писал о комментариях Кремля к предложению президента РФ провести прямые переговоры с Украиной. Российская сторона рассчитывает на серьёзный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.