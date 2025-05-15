FT: Трамп меняет позицию по Украине Издание Financial Times сообщает, что президент США Дональд Трамп пересматривает свою политику в отношении конфликта на Украине.
FT: Трамп меняет позицию по Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Готовы переметнуться: в Европе указали на смену курса США по конфликту В Европе отметили изменение позиции США по украинскому конфликту. Вашингтон начал отходить от курса поддержки российской стороны. В Великобритании указали на переход США к антироссийской риторике. Администрация Белого дома постепенно меняет позицию по конфликту на Украине, сообщили в Financial Times. Авторы публикации отметили заявление вице-президента Джей Ди Вэнса, что Россия просит слишком многого. Кроме того, Дональд Трамп регулярно критически высказывается в отношении Москвы. Западные эксперты сходятся во мнении, что очевидная непримиримость России раздражает Трампа. Авторы материала FT отметили неясную позицию США в русско-украинском конфликте. В западных политических кругах не понимают, действительно ли Трамп перешёл на сторону Украины и готов наказать Россию. Надо сказать, украинский конфликт подошёл к критической точке. Ранее «ПЕТЕРБУРГ МЕДИА» писал о комментариях Кремля к предложению президента РФ провести прямые переговоры с Украиной. Российская сторона рассчитывает на серьёзный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.
Ответить
13 час.
владимир рябченко
У истоков бедлама в УА стоял Фашингтон с начала 2000-х... подсунув Ющу жену агента ЦРУ... Сохранить лицо теперь непросто... Бидон оставил чудовищное наследство...
Ответить
10 час.
Юрий Ильинов
Вообще-то, фашистская Украина началась с Трампа. И он уже переобулся. Он больше не за Россию. Американское оружие хохлы получают без перебоев.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии