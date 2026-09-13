Тренер сломал семь зубов игроку соперника в перерыве матча в Нидерландах

Матч третьего дивизиона чемпионата Нидерландов между клубами ГВВВ и «Эйсселмервогелс» был прерван 12 сентября из-за массовой драки в подтрибунном помещении и беспорядков на трибунах.
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