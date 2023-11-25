Врач из Газы: пересечения КПП "Рафах" ожидают еще около 500 россиян

Эвакуации на КПП "Рафах", расположенном между сектором Газа и Египтом, сейчас ожидают еще около 500 россиян, об этом сообщил врач-уролог из анклава Ияд Салха, который в ночь на 25 ноября прибыл в Москву эвакуационным рейсом МЧС РФ.