❗️ Председатель СК России заявил об установлении всех обстоятельств теракта на Крымском мосту Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.
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❗️ Председатель СК России заявил об установлении всех обстоятельств теракта на Крымском мосту Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.