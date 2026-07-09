В Петербурге пройдет Корейский фестиваль

В этот день гостей ждёт настоящее шоу корейского вкуса. Повара приготовят гигантский пибимпаб весом 200 килограммов: рис, овощи, соусы соединят прямо на глазах у гостей, блюдо смогут бесплатно попробовать все желающие! Также на фестивале можно будет найти мясо с барбекю, корндоги, токпокки, кимпабы и другие корейские блюда от корнеров "Кореана Light" и Kimchi to Go.
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