В Петербурге пройдет Корейский фестиваль

В этот день гостей ждёт настоящее шоу корейского вкуса. Повара приготовят гигантский пибимпаб весом 200 килограммов: рис, овощи, соусы соединят прямо на глазах у гостей, блюдо смогут бесплатно попробовать все желающие! Также на фестивале можно будет найти мясо с барбекю, корндоги, токпокки, кимпабы и другие корейские блюда от корнеров "Кореана Light" и Kimchi to Go.