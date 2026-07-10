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Царьград

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Игорь Лапин назвал беспилотные технологии России превосходящими аналоги

Игорь Лапин назвал беспилотные технологии России превосходящими аналоги

Игорь Лапин, генеральный директор "Авирона", на выставке "Дрон экспо - 2026" отметил, что российские беспилотные технологии значительно превосходят зарубежные аналоги после посещения выставок в Китае и Индии.

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