Игорь Лапин назвал беспилотные технологии России превосходящими аналоги

Игорь Лапин, генеральный директор "Авирона", на выставке "Дрон экспо - 2026" отметил, что российские беспилотные технологии значительно превосходят зарубежные аналоги после посещения выставок в Китае и Индии.
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