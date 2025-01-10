Депутат Нилов заявил о двух индексациях пенсий в России в 2025 году

В России была индексация пенсий с 1 января, но есть возможность провести еще одну.Глава комитета Госдумы Ярослав Нилов в интервью «РГ» заявил о том, что подобный вариант возможен в случае превышения инфляции уровня прогнозируемой по итогам 2024 года.