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Царьград

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Депутат Нилов заявил о двух индексациях пенсий в России в 2025 году

Депутат Нилов заявил о двух индексациях пенсий в России в 2025 году

В России была индексация пенсий с 1 января, но есть возможность провести еще одну.Глава комитета Госдумы Ярослав Нилов в интервью «РГ» заявил о том, что подобный вариант возможен в случае превышения инфляции уровня прогнозируемой по итогам 2024 года.

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