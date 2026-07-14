Galaxy объединила ставки Aave, Morpho и других DeFi-проектов в новом продукте криптокредитования GOFR

Galaxy Digital представила новую полностью управляемую программу криптокредитования, ориентированную на учреждения, состоятельных частных лиц и аккредитованных инвесторов, желающих брать кредиты у крупных DeFi-протоколов, но предпочитающих, чтобы Galaxy выступала в качестве посредника.