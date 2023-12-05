Граждане стран СНГ и Африки поступили на службу по контракту в Рязани

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Рязанской области Дмитрий Зайцев рассказал, что в одном строю стоят, как жители РФ, так и граждане Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Марокко, Египта и Кубы.
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