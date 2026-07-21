GitFlic усиливает совместимость с российским Java-стеком Axiom Spring

Компания GitFlic, входящая в группу «Астра», подтвердилa полную техническую совместимость своей DevOps-платформы с российской платформой разработки корпоративных Java-приложений Axiom Spring, разработанной АО «Аксиом».
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