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Регионы России

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GitFlic усиливает совместимость с российским Java-стеком Axiom Spring

GitFlic усиливает совместимость с российским Java-стеком Axiom Spring

Компания GitFlic, входящая в группу «Астра», подтвердилa полную техническую совместимость своей DevOps-платформы с российской платформой разработки корпоративных Java-приложений Axiom Spring, разработанной АО «Аксиом».

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