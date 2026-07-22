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40 Years Later, Ralph Macchio Reveals Hilarious And Heartwarming Stories From "The Karate Kid Part II"

40 Years Later, Ralph Macchio Reveals Hilarious And Heartwarming Stories From "The Karate Kid Part II"

Celebrating the 40th anniversary of Part II, we sat down with the Karate Kid himself to reflect on behind-the-scenes stories of the wild stunts, his friendship with the cast, and his thoughts on Daniel and Kumiko's romance.

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