❗️ В Крыму из‑за непогоды произошло 8 происшествий — 7 уже ликвидированы По информации ГУ МЧС России по РК, происшествия зафиксированы в Ялте, Симеизе, Голубом Заливе и Симферополе.
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❗️ В Крыму из‑за непогоды произошло 8 происшествий — 7 уже ликвидированы По информации ГУ МЧС России по РК, происшествия зафиксированы в Ялте, Симеизе, Голубом Заливе и Симферополе.