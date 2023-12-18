Казаки в СВО – продолжение славной военной истории

Казачье сословие всегда играло особую роль в истории российских побед. Так было в Семилетней войне 1756–1763 года, Отечественной войне 1812 года и продолжилось на фронтах Российской спецоперации на Украине.
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