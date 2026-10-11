Звинчук Мария Захарова сыграла одну из ключевых ролей в освобождении

Владелец Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук заявил в беседе с «Раптли», что официальный представитель МИД России Мария Захарова сыграла одну из ключевых ролей в освобождении «Более того, она координировала работу посольств и в Черногории, и в Сербии.