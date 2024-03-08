К сожалению, оба подписчика нарушили правила конкурса, отписавшись до окончания розыгрыша, выбираем дополнительных победителей (в количестве 2): Победители: 1.
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К сожалению, оба подписчика нарушили правила конкурса, отписавшись до окончания розыгрыша, выбираем дополнительных победителей (в количестве 2): Победители: 1.