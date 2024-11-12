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БК «Мелбет» порадовала футбольных фанатов яркими предматчевыми мероприятиями в 4 городах Мелбет-Первой Лиги

БК «Мелбет» порадовала футбольных фанатов яркими предматчевыми мероприятиями в 4 городах Мелбет-Первой Лиги

В первом круге сезона 2024/2025 Мелбет-Первой Лиги БК «Мелбет» организовала масштабный осенний марафон предматчевых мероприятий на футбольных стадионах в разных уголках нашей страны.

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