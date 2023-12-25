Свердловчанина, который называл себя фюрером и пытался сжечь военкомат, отправили в колонию

В Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге вынесли приговор активисту Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), основанного политиком Алексеем Навальным (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
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