Свердловчанина, который называл себя фюрером и пытался сжечь военкомат, отправили в колонию

В Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге вынесли приговор активисту Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), основанного политиком Алексеем Навальным (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).