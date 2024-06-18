Антон Семёнович Макаренко и вопросы украинства

Пожалуй, каждому известно легендарное имя великого русского педагога Макаренко. Конечно, большинству Антон Семёнович известен как автор книги, в которой он описал свой передовой педагогический опыт, эта книга принесла ему мировую славу и известность.
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