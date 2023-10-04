Блинкен: Байден хочет избежать прямого конфликта с РФ из-за кризиса на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден с самого начала эскалации украинского кризиса старается избежать втягивания Вашингтона в прямой конфликт с Российской Федерацией, эта установка является одной из его "путеводных звезд".
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