«За нас с вами»: Овраги государства

Драма «За нас с вами» снята Андреем Смирновым по собственному сценарию. В ней не теряющий творческого чутья 82-летний режиссер, автор фильмов «Белорусский вокзал» и «Жила-была одна баба», на примере частной семейной истории бескомпромиссно рассказывает о мрачных страницах нашего прошлого — сталинском терроре.